◎台美聯合防疫 我每周供10萬口罩給美

為進一步長期對新冠肺炎抗戰，外交部今天在中央流行疫情指揮中心宣佈，為共同對抗源自中國的武漢的新型冠狀病毒，台美雙方將進一步強化，台美諮商 的機制在此夥伴關係之下，將分享最佳做法合作進行相關的抗疫措施，包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗研發與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的會議，以及防疫衣料用品與設備的合作與交流。

◎有歐土埃旅遊史 需居家檢疫14天

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，回溯部分，3月5至14日有歐洲旅遊史，包含在杜拜和土耳其轉機旅客，請主動和地方鄉鎮公所聯絡，將開居家檢疫通知書並強制執行拘家檢疫。

◎境外移入暴增 侯籲：發布緊急命令

新冠肺炎疫情延燒，境外移入這幾日暴增，新北市長侯友宜18日舉行市政會議前，緊急召開防疫應變會議，他在會中指出，各國都已採取強硬手段阻絕境外，他呼籲蔡英文總統應該發布緊急命令，30天禁止第三級警示國家或區域的非本國人進入，也禁止國人前往，中央要採取更強悍有利作為，該擋的就要擋起來，「敵人已經攻進來了，為何不迎戰！」

◎張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光

長榮集團已故總裁張榮發生前立下密封遺囑，指定由4子張國煒接任總裁、單獨繼承140億元財產，3子張國政提起遺囑無效之訴，台北地院審理後認定遺囑有效，16日判張國政敗訴，可上訴。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)