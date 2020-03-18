台積電明日除息，今開高震盪走疲，加上台塑集團四寶受制國際油價連番重挫，使中間石化原物料的庫存跌價損失，被市場悲觀預期，而金融保險族群，也因短中期利率看跌而影響法人持股意願，走勢欲振乏力，使集中交易市場加權股價指數迄中場11：17暫報9412點，下挫27點，跌幅0.29%，成交1139億元。

台積電ADR周二在美股大漲逾8%，僅激勵今開市走高，但不到中場就被棄息賣壓打回盤下，顯示市場追高意願仍相對薄弱。股王大立光方面，周二早盤開高震盪趨，不過，也僅在平盤附近狹幅游走，顯示首季財報被淡，仍影響反彈力道。

台塑四寶方面，目前台塑、台化、台塑化與南亞多重挫。由於國際油價連番重挫，每桶原油期貨已跌破30美元大關，產沙國與俄羅斯大打油價戰爭取市占仍方興未艾，使油價後市仍看淡，對塑化與紡纖或二、三次加工業者的相關原物料的庫存價損失不宜輕忽，在油價未止跌回穩前，塑化族群的投資或仍暫宜保守。

金融股方面，目前華南金、中信金、玉山金、台新金、國票金與王道銀等幅都逾1%，表現相對弱勢，而國泰金也僅在平盤附近游走，使盤面上目前僅餘中小型電子股力撐人氣，也係台股迄中場的反彈腳步沈重主因。

不過，美股盤後的道瓊期指經震盪整理後，迄台北時間上午11：25的跌幅稍收歛，而亞洲地區主要股市，包括日本、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓與馬來西亞等，多臉色紅潤，顯示受美股負面影響逐漸減弱，尤其大陸上証A股、深証A股目前還大漲，日股漲幅也逾1.74%，使台股後不必太過悲觀。

業內預期，台股短期消化源自融資追繳與斷頭賣壓暫告一段落，或外資調節動作稍有減緩後，有機會漸次在低檔架構短期底部區，而且第二季缺貨概念與電子零組件漲價概念等股，與具高股殖利率等概念股，逢低值留意價值投資之波段買點。

(工商 )