玩家注意！人氣火爆的動漫《鬼滅之刃》(きめつのやいば)要推遊戲啦！你期待透過遊戲，進入《鬼滅之刃》的故事中，體驗「鬼殺隊」的獵鬼工作嗎？目前官方已經確認，連載漫畫《鬼滅之刃》繼動畫化以及將推出動漫電影的規畫後，最新一步的行動就是推出專屬遊戲，且除了 PS4 單機版之外，還將有手機版，滿足玩家的各種需要。

《Gematsu》網站報導，目前連載《鬼滅之刃》漫畫的《週刊少年Jump》在最新一期中宣布，將會推出兩款《鬼滅之刃》遊戲，分別是手機遊戲《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》，以及 PS4 版本的《鬼滅之刃：火之神血風譚》。據了解，《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》手遊將會有 iOS 以及 Android 版，會在 2020 年率先推出。遊戲內容是一款生存遊戲，玩家可以選擇加入「鬼」或「鬼殺隊」陣營，前者需要避免被殺害、後者則是需要以殲滅對方為目標，再現漫畫世界。而PS4 版本的《鬼滅之刃：火之神血風譚》則預計在 2021 年推出，遊戲內容於形式目前還不明朗。

據了解，iOS 版以及 Android 版的《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》手機遊戲，將會由日本索尼音樂旗下以動畫為主，從事發行、企畫、製作及販賣等業務的公司─Aniplex株式會社(或稱ANX)來開發；PS4 版本的開發商則還沒有公開。

《鬼滅之刃》是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的漫畫作品，以大正時代為故事舞台，描述一名少年竈門炭治郎全家被鬼殺害，為了尋求唯一倖存但被鬼化的妹妹變回人的方法，踏上了斬鬼之旅所描寫的純和風劍戟奇譚故事。2016 年開始連載，2019 年改編為動漫，預計將在 2020 年推出第一季動漫後續的續集電影，是當前人氣相當火紅的動漫作品。

(中時電子報)