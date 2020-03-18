環球晶(6488)法說會後，歐系外資給予「表現優於大盤」，目標價給500元。環球晶預估今年的資本支出會大於100億元新台幣，現金支出增加主要是擴增在韓國廠的產能，預計今年第2季末開始送樣，下半年會開始拉升產能，今年年底時，將達到接近滿載的產能規模。在韓國廠的12吋矽晶圓只要是供應當地DRAM客戶所需。

環球晶今年初也匯回3.5億美元用於高級邏輯晶片和RF SOI的自動化和效率改善。環球晶在今年初宣布與格芯達成12英寸SOI晶圓合作協議。目前，環球晶圓已經有研發、生產8寸SOI晶圓，這次合作為雙方合作開發、供應12英寸SOI晶圓鋪平了道路，格芯有望獲得穩定的12英寸SOI晶圓。透過結合格芯的射頻（RF）技術與環球晶圓圓12英寸SOI晶圓，將為目前及下世代的移動設備和5G應用，提供低功耗、高效能及易整合的解決方案，並擴大12英寸SOI晶圓市場。

對於義大利的新冠肺炎疫情惡化以致於全國封城，公司經營階層指出，義大利雖封城，但因環球晶沒有員工受感染，可正常上班與貨物運送，目前兩座廠皆滿載，生產與出貨不受疫情影響。除了義大利廠之外，該公司的韓國、日本廠生產也沒有受疫情影響，台灣廠更是維持正常生產；唯一受影響的是中國昆山廠，但從2月11日復工以來，目前已復工7成。

美系外資較憂心的是，經營階層早先曾經預告今年下半年會有供給轉趨吃緊的情況，有利於報價回升，但受到新冠肺炎影響，此一正向看法略為修正。公司表示，雖然近期沒有砍單的情況，不過如果疫情大流行擴散，風險就會遞延到下半年。

(時報資訊)