吉家網公布2019年房市年報，六都價量全面回溫，成屋市場北溫南熱，量溫價增，成屋房價穩中帶堅。對於2020年的房市，吉家網董事長李同榮說，央行若大幅降息，游資恐將致氾濫，將使得房價漲得快落得快，疫情若持續惡化將影響全球經濟發展，間接影響房市的基本面，對於台灣住宅市場的走勢將有不利影響，不過，受惠台商回流，工商用地、商辦、廠辦將成為房市三寶。他說，下半年若全球財經局勢明朗，房市將回歸基本面，預期全年房市將呈現「量溫價穩」的走勢發展。

新冠肺炎疫情肆虐後，台商製造業大回流，李同榮認為市場將出現房市三寶工商用地、商辦、廠辦，這三寶可望受台商回流激勵，加上基本面需求殷切，前景看俏，這是台灣30年的一次機會。

另外，全球疫情若持續惡化將影響全球經濟發展，而中美商戰打打停停，目前因疫情干擾，只在上半場第二節的第一次暫停，往後數年將持績影響股匯市動盪，間接影響房市的基本面，對於台灣住宅市場的走勢將有不利影響。

需要注意的是，央行若大幅降息，並逼出高達2兆的超額儲蓄，加上台商資金回流與租稅大赦，游資將致氾濫，並可能使疫情中受壓房價反彈，但房價若快速爆衝，市場就會快速結束。2020下半年期待全球財經局勢明朗，房市回歸基本面，剛性需求撐盤，若換屋市場信心恢復，預期全年房市將呈現「量溫價穩」的走勢發展。

(時報資訊)