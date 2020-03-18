網家(8044)旗下C2C網路交易平台露天拍賣宣布電商首創「關鍵字廣告-自訂受眾」上線，這項服務可提供給超過200萬賣家精準投放廣告，利用AI技術預測未來消費的可能，而關鍵字廣告自去年上線後，使用服務的賣場流量增加2.5倍，賣場交易金額更成長2.7倍，這次新功能「自訂受眾」可望讓交易更加活絡。

露天拍賣關鍵字廣告新功能「自訂受眾」，是利用人工智慧AI技術的分析，提供三種選擇給賣家做設定，可將廣告投放至指定的消費群體，自動呈現最符合關鍵字搜尋的商品，保持商品曝光最佳化。三種選擇分別為：既有顧客回流、潛力客戶挖掘、自定義人群，第一種類別-既有顧客回流，可讓曾經瀏覽過、加入購物車以及曾經購買過的會員再推薦，增加購買意願；第二種類別-潛力客戶挖掘，AI大數據系統依據賣場屬性與商品類型推薦曾找過類似商品、加入追蹤、加入購物車等會員，挖掘出更多精準潛力的會員；最後一類型是自定義人群，可以彈性設定性別、年齡區間及興趣偏好等會員特性，依照站上共24大類的商品類別選擇消費者的興趣偏好，賣家可隨時做自訂調整，建立專屬的廣告受眾名單。

露天指出，發展AI技術以來，利用每日龐大會員的消費軌跡及購物行為分析歸納出最適當的商品推薦，讓賣家在關鍵字廣告能夠準確投放，未來將透過會員的AI數據分析預測消費者行為，提供更精準優質的購物環境。

(時報資訊)