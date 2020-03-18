3月以來主要原料國際廢鋼價格回檔，鋼筋大廠豐興(2015)本周鋼筋連續第二周降價，目前每公噸牌價為1.48萬元，由於本周以來國際廢鋼仍小跌，使得下周鋼筋價格能否回穩仍待進一步觀察。

豐興本周一開出本周盤價，廢鋼下跌200元，鋼筋下跌200元，型鋼產品以平盤開出。經調整後，廢鋼每公噸價格自6800元降至6600元；鋼筋跌200元，牌價成為每公噸1.48萬元；型鋼維持每公噸牌價2.04萬元。近2周持續降價，廢鋼價格累計每公噸下降400元，鋼筋每公噸跌500元。

在公司營運方面，2月因春節結束，客戶回補庫存，包含鋼筋、型鋼和條鋼等產品出貨量均較1月增六成，推升2月營收達24.83億元，月增58%、年增近5成，自結單月稅前盈餘2.77億元，月增84.6%、年增123.3%，今年前2月營收40.54億元、年減約一成，自結稅前盈餘4.27億元、年增9.76%，稅前EPS約0.73元。

展望3月，鋼筋、棒線可望受惠旺季效應，出貨估將優於2月，價格較高的型鋼業績則可能下滑；因短期面臨報價壓力，豐興力拚3月營收持穩2月。

(時報資訊)