旅遊業者山富（2743）2019年稅後淨利0.57億元，年增達78.92％，每股盈餘（EPS）2.04元。展望今年，雖然面對新冠肺炎疫情衝擊，公司力拚在逆境中站穩腳步，加深對國旅耕耘著墨，並繼續致力數位轉型，持續精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。

山富董事會日前已通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利0.8元，盈餘配發率約39.22％。以昨（17）日收盤價12元計算，現金殖利率達約6.67％。公司將於6月23日召開股東常會。

山富2019年合併營收51.6億元，年減0.58％，仍創歷史第3高。毛利率8.19％、營益率1.07％，優於前年7.11％、0.08％。稅後淨利0.57億元，年增達78.92％，每股盈餘2.04元，優於前年1.14元。

山富2019年第四季合併營收12.54億元，季減2.06％、年增8.23％。毛利率8.15％，優於第三季7.06％及前年同期7.14％。營益率0.35％與第三季相當，較前年同期負0.62％轉盈。稅後淨利528.5萬元，雖季減36.97％、仍年增32.86％，每股盈餘0.19元。

山富9日轉上櫃交易，董事長陳國森表示，去年透過數位化整合使毛利率顯著提升、開票效能提升數倍，有助公司長期發展。雖然疫情導致今年出團遭受衝擊，但每個產業本來就會遇到各種起伏，關鍵在於如何在逆境中仍然站穩腳步，審慎規畫未來方向。

陳國森表示，山富今年會加深著墨國旅，認為台灣具備優質、慢生活的旅遊環境，應將國外旅遊的概念架構於在地旅遊規畫上，以至少3天2夜時間慢慢品味台灣之美。也希冀透過多元發展，降低疫情對公司營運的衝擊。

(時報資訊)