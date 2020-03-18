小芳與寄養爸媽、收養家庭合照。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲監護的9歲女童小芳，已媒合由美國籍台裔夫婦收養，收養父母17日不畏疫情專程從美國搭機來台迎接小芳，市府社會局也特別為她舉辦歡送會，黃偉哲雖公務繁忙，但仍不忘指派同仁到場祝福，也期盼小芳能在收養父母的悉心照顧之下，健康快樂地長大。

社會局說，小芳從小父不詳，由母親擔任主要照顧者，2歲時因母親與同居人常發生激烈爭吵，且同居人多次對小芳施暴，因此由家防中心介入保護並安置於寄養家庭；期間因母親照顧功能一直無法提升，考量小芳未來發展，以及維護兒童最佳利益，2017年經法院判決改由台南市政府監護，並由寄養家庭協助照顧後，透過社會局與天主教善牧社會福利基金會的協助與媒合，歷經3年終於找到美國的收養爸媽，一圓小芳多年來想有自己家庭的夢想。

歷經多次的視訊會面及收養家庭來台與小芳互動後，小芳相當喜愛收養父母，並與收養父母互動良好，收養父母17日專程從美國遠道來台，準備接小芳這位新成員回家，家防中心與寄養父母特別為小芳準備了禮物，小芳帶著期待、興奮之情，以及眾人滿滿的祝福，將飛往另一個美好的國度，與他的新爸爸、新媽媽共同生活，一起寫下人生嶄新的一頁。

黃偉哲表示，目前台南市監護兒少共有92名，這些孩子們因家庭發生重大變故或受到不當的照顧，最終經法院裁定停止父母親權，由市府擔任監護人。

(中時 )