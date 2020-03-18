苗栗縣出現首例「境外感染」確診案例，苗栗縣長徐耀昌18日宣布，「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」成立二級開設，指揮官由祕書長陳斌山擔任，並持續落實防疫措施，嚴謹防範。

徐耀昌表示，17日發現縣內首例境外移入確定病例，已做好相關接觸者的疫情調查，目前個案也收治於醫院的負壓隔例病房中，落實防護措施與萬全準備，嚴謹防範措施，籲請鄉親不要恐慌。

18日徐耀昌也宣布，苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心二級開設，由祕書長擔任指揮官，並持續要求各局處做好防疫工作。

(中時 )