苗栗出現「境外感染」1確診案例 指揮中心二級開設 12:152020/03/18 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌18日宣布，「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」成立二級開設。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣出現首例「境外感染」確診案例，苗栗縣長徐耀昌18日宣布，「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」成立二級開設，指揮官由祕書長陳斌山擔任，並持續落實防疫措施，嚴謹防範。 徐耀昌表示，17日發現縣內首例境外移入確定病例，已做好相關接觸者的疫情調查，目前個案也收治於醫院的負壓隔例病房中，落實防護措施與萬全準備，嚴謹防範措施，籲請鄉親不要恐慌。 18日徐耀昌也宣布，苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心二級開設，由祕書長擔任指揮官，並持續要求各局處做好防疫工作。 (中時 ) #指揮 #疫情 #措施 #苗栗縣 #徐耀昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 苗栗縣議會落實公開透明 分組審查首次直播 20:252020/03/16 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光 - 社會 北部私大驚傳男學生出國旅遊！校方危機處理妥當 - 社會 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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