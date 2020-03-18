因應新冠肺炎司法院大法官會議針對31日的通姦罪，及下周二法官令道歉的憲法法庭辯論進行嚴格規範，建議旁聽民眾都應自備並配戴口罩，旁聽民眾並應據實填載聲明書，司法院得斟酌個案具體情形，拒絕發放旁聽證予民眾或拒絕其旁聽。

台灣社會最大爭議就是通姦除罪化，全台已有11件共18位法官裁定停審聲請釋憲案，司法院大法官訂於3月31日在憲法法庭進行言詞辯論，釐清通姦罪的立法目的，及處罰婚外情行為的手段與目的有何關連，是否應宣告違憲？

此外名人互告最常發生法官除了判令精神慰撫金外，還須強制登報等公開方式道歉，朱姓民眾認為相關規定違憲聲請大法官解釋，司法院大法官訂於本月24日上午在憲法法庭開說明會，釐清法律爭議，再作成解釋案。

這二場備受社會矚目的憲法法庭辯論，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施，大法官也公布旁聽規定，旁聽席採座位分隔法，旁聽民眾及記者席間隔1公尺安排座席，並評估憲法法庭及延伸法庭之通風換氣情況，建議旁聽民眾均應自備並配戴口罩。

(中時 )