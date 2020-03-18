疫情嚴峻，有94國提升至第三級，近乎鎖國，喜鴻假期昨天開出第一槍，全線停止出國至4月底，可樂、雄獅今日均跟進，全面取消出團至4月30日。

由於中央流行疫情指揮中心17日再宣布，亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），今日接著宣布，非本國籍人員一律限制入境；不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，自19日零時起實施。

雄獅旅遊表示，全力配合政府防疫措施法令，且視旅客安全為首要原則，全面取消至4月30日前的海外團體行程，退費依政府規定辦理。5月份之後會視狀況，再行決議。

可樂旅遊昨晚對已調升至第三集的日本、泰國、越南等多數亞洲國家的團體，取消至3月31日，但港澳、大陸、韓國、歐洲、美加、關島等地則是延長取消至4月30日。不過，可樂今天上午再做調整，將所有疫情警告區，陸港澳、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等，4月30日前的團體行全面取消。

(中時 )