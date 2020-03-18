HER2陽性胃癌標靶藥物納入健保給付，罹胃癌晚期的林先生重新接受標靶治療。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

電腦斷層顯示，患癌患者林先生治療前胃與肝臟轉移（圖左）治療後都已消失（圖右）。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

從事電訊業工程的62歲林男，生活作息正常，最大嗜好是吃香腸，與親友相聚無酒不歡，日前健檢發現罹患胃癌且已轉移到淋巴與肝臟。經化療合併抗HER2標靶藥物效果良好，但因經濟壓力停藥年餘。台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，胃癌相關標靶藥物今年1月起納入健保給付，病人應積極治療，千萬不要放棄希望。

62歲林先生是工程人員，生活作息正常，最大嗜好是吃香腸，一個星期吃3天，一次吃2到3條是常態；與親友相聚總是無酒不歡，半瓶高梁下肚接著喝啤酒都是家常，雖然平日腸胃功能並無明顯異樣，但健檢發現大腸潛血反應，進一步確診竟罹患胃癌且已轉移到淋巴與肝臟。

面對已無法手術的胃癌晚期，余政展針對HER2陽性胃癌型態，建議林先生接受化療合併抗HER2標靶藥物，結果治療效果良好，林先生胃癌細胞消失，肝轉移只剩些許痕跡，但也因為藥物自費金額1年逾百萬元，負擔過大而選擇停藥。

余政展指出，有些HER2陽性胃癌病人也因為同樣的原因無法接受適當治療，徒留遺憾。林先生很幸運，HER2陽性胃癌標靶藥物納入健保給付後，已開始重新接受治療，大幅減低經濟負擔。

余政展表示，胃癌高危險群包括幽門螺旋桿菌感染、慢性胃發炎、酗酒、高鹽、亞硝酸鹽和吃太多醃漬類食品、過去曾接受部份胃切除，以及EB病毒感染等。根據2018年癌症登記報告，胃癌位居國人第七大癌症死因，由於胃癌早期症狀不明顯，確診時常常已是晚期，無法開刀只能靠化療的晚期病人高達4成。

「國外研究發現，約有5至10％的胃癌病人屬於HER2陽性胃癌。」余政展說，使用化療合併標靶用藥，反應治療率達六成，有助延長存活期。由於病況因人而異，建議病人治療前，應諮詢醫師綜合評估。

余政展提醒，不要輕忽消化不良症狀，如果持續1、2個月沒有改善，就該儘速就醫進行胃鏡等相關檢查，釐清原因；同時，過去曾接受胃部份切除的病患，也應每年接受胃鏡檢查，以早期診斷早期治療。

(中時 )