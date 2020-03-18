南京市衛健委表示，在全力確保疫情防控的前提下，南京市日常醫療服務全面恢復，滿足群眾就診需求。

南京市衛健委副主任許民生說，前期，根據疫情防控需要，南京市暫停了一些風險較大的診療服務，關閉了一些小型醫療機構。隨著疫情風險等級調整，各類日常診療服務全面有序恢復。但目前原則上不開展超聲潔牙、牙齒種植等操作時間長、飛沫氣溶膠產生較多的口腔擇期手術和治療。各醫療機構在恢復相應的診療服務前，需要充分考慮疫情防控需要，制定具體的開診方案。

同時，全市二級及以上醫院取消普通門診、專家門診現場掛號，實行非急診全面預約診療服務，分時段掛號、按預約時間就診，促進有序就醫，儘量減少患者在院等待時間，最大限度減少交叉感染的風險。對預約有困難的部分老年患者，由醫院安排好當日預約，並做好現場指導。患者就診當日在預約的就診時段前半個小時，憑預約碼、身份證、就診卡或醫保卡到門診視窗或自助機上取號，按時就診。

另外，南京市還將充分利用「互聯網＋醫療健康」診療新模式，為常見病、慢性病複診病人提供「互聯網＋門診」醫療服務，開通家庭病床、「互聯網＋護理」等服務，為患者提供居家治療、護理服務。

(旺報 )