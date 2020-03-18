南部國立大學確診個案共餐2同學 校方：一採陰性 11:512020/03/18 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 該所國立大學入校都要進行基本檢疫。（資料照片 曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部國立大學生確診感染新冠肺炎，與他共餐的2名同班同學也被隔離，校方主秘今(18)日表示，兩人第一次篩檢都是陰性，但仍要接受2次篩檢。 中央社報導，2名同班學生第一次篩檢結果是陰性，收治學生的身體狀況很好，沒有肺部感染的跡象，若沒有異常，預定今天就能出院。 (中時電子報) #南部國立大學 #成大 #台南大學 #確診 #個案 #共餐 #篩檢 #一採 #陰性 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2孕婦待產檢 361人一採全陰性 04:102020/03/14 生活新聞 抗疫大作戰 美國官民聯手抗疫 22:402020/03/14 財經 安了！川普新冠肺炎檢測呈陰性 07:262020/03/15 國際 苑裡內區7里C肝陽性率高 李綜合醫院再爭取免費篩檢 18:152020/03/15 生活 3／15關鍵日院內感染已解除？張上淳給答案 18:212020/03/15 生活 14天內遊歐者 今起擴大篩檢 04:102020/03/16 生活新聞 病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測 04:102020/03/16 國際大事 新聞早班車》病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測 07:312020/03/16 政治 埔里大湳重劃區活動中心 經費2000萬元 18:512020/03/16 生活 澳洲染疫音樂家 接觸者全陰性 16:242020/03/17 生活 生活熱門新聞 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 南部國立大學生確診！校方公開足跡時間軸喊：來一波守一波 網暴動了 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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