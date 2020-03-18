南部國立大學生確診感染新冠肺炎，與他共餐的2名同班同學也被隔離，校方主秘今(18)日表示，兩人第一次篩檢都是陰性，但仍要接受2次篩檢。

中央社報導，2名同班學生第一次篩檢結果是陰性，收治學生的身體狀況很好，沒有肺部感染的跡象，若沒有異常，預定今天就能出院。

(中時電子報)