指揮中心一聲令下，回台一律14天，把旅行社逼上絕路，當規模最大的雄獅都不得不按下「暫停鍵」，中小型旅行社慘況可想而知，旅行社無法出團、政府又不願意旅行社放無薪假，下場恐怕就是，倒了比較快。

雄獅4月底前不出團了，意思就是，未來一個半月幾乎沒有進帳。可是，雄獅要養3600個員工，如果不放無薪假、不開除任何一個員工，人事開支還是得付，1個月林林總總少說2億元，口袋再深都禁不起這樣燒。

雄獅或許口袋深一點，還可以撐，也或許大股東還有些社會責任感，不願意貿然收攤。可是，不是每個旅行社都有這種能耐，收一收，及時停損的才是多數。

指揮中心要做任何決策，基於抗疫需求，從航空公司到旅行社，絕對全力配合，不配合也不行。但當政府口口聲聲「超前部署」，對於重傷的旅行業者卻是置若罔聞，看不到所謂的「超前」，豈不是雙重標準？

問題在於，又要馬兒跑、又要馬兒不吃草，根本違背企業經營，除非像華航是類國營（也不完全，華航也是有民營股東的）事業，政府有權埋單，其他就只是慷他人之慨、揩股東們的油罷了。

疫情持續升溫，至少到4月底止，還看不到疫情和緩的跡象，加上外遊比國旅要更久恢復期，政府當真認為，旅遊業者還撐得下去，有不裁員、不減薪，卻還能維持生計的方法？沒有？那跟「等死」有什麼兩樣。

要旅行社不准出團，至少要有配套措施，要旅行社不要裁員、不要放無薪假，更該拿出「像樣的」紓困措施，還得快、狠、準、猛，否則「不玩的最大」，當倒閉及裁員潮如滔滔江水湧來時，再出手都為時已晚。

(中時 )