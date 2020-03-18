YouTuber游否希與前東家正式結束合作關係，前陣子賣車籌款，斥資超過40萬打造全新工作室。今（17日）游否希慶祝自己30歲生日同時，也正式跟媒體見面，前東家團員巴巴烙不畏網友言論風波親自到場祝賀，而游否希兒時的偶像，藝人陳曼青也帶來壽桃塔前來祝賀。游否希感慨表示：「我的30歲生日，雖然人事全非 ，還是要謝謝身邊的夥伴，這也是我的轉捩點，讓我懂事、讓我成熟、讓我割捨，開始獨當一面了。」

游否希自嘲像中年失業。（圖／林勝發攝影）

游否希透露跟前東家以7位數，分10期買下「在不瘋狂就等死」的頻道，還要支付3人攝影師、助理、後製的薪水，導致一開業就先負債7位數，加上好友失聯，讓他自嘲「有種中年失業的感覺」。游否希直言：「一個人開公司真的很不容易，還是希望有廠商可以支持我，讓我有繼續做下去的動力，因為現在的每一分每一秒，我都要花錢。」

歷經風波後的游否希表示：「我勉勵自己要重新開始、重新出發，希望可以有更多更有趣的創意，拍攝更多的作品給大家；未來也將會推出較為成熟類型的作品、深度訪談的系列作品。」提到生日願望，游否希也許願，希望跟我共識過的團員都能一起進步，也希望所有夥伴都能跟我一輩子。

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(中時電子報)