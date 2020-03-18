主計總處2月下修今年全年GDP為2.37％，新冠肺炎已蔓延全球，主計長朱澤民今赴立法院進行業務報告，面對立委關注疫情擴散、時間延長對全年經濟的成長衝擊，朱澤民表示，若疫情延燒長達6個月，即從1月中到7月中，對全年經濟成長衝擊將影響0.6至0.9個百分點，考量千億元預算挹注後，台灣全年GDP仍能保2％。

朱澤民坦言，掌握了英國IHS最新經濟預測報告，全球經濟成長率下降到0.7％、大陸3.9％，美國甚至下修至負0.2％，也同步下修台灣經濟成長率1.1個百分點、全年僅有1％成長；朱澤民解釋，IHS沒有掌握到我國政府提出600億元預算後，又再加碼400億元支出，加上網購平台熱絡、業績成長2、3成，台灣經濟成長率不會像IHS預估僅1％成長。

立委曾銘宗質詢時指出，美國總統川普都說疫情延燒到8月，經濟將走向衰退，若疫情燒到7月中以後，意味台灣GDP無法保2％，立委費鴻泰表示，雖然台灣對(買方)出口數字很難評估，但現在鼎泰豐、夜市商圈人潮稀稀落落，主計總處的評估實在「太樂觀」。

朱澤民表示，「尊重委員的說法，但疫情會不會到這麼久還不知道」；朱澤民進一步指出，因為國內投資不錯，現在也還未看到受雇員工總薪資有下降趨勢，很難說現在台灣景氣走向衰退。

(中時 )