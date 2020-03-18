南部某國立大學大四生從德國返台後確診新冠肺炎，11日與他共餐的2名同班同學也因此被隔離，但其中一人昨天下午出現發燒，收治負壓隔離病房，另一人則無症狀，第一次採檢結果昨晚出爐，2人第一次篩檢皆屬陰性，但今明2天還要再接受2次篩檢，若後續2採都陰性，狀況就能解除。

中央流行疫情指揮中心昨天下午公布確診個案75例是南部20多歲男子，校方昨天下午出面證實是該校大四生，也向外界報告這名確診男學生3月8日從德國返台就未入校，但因自主健康管理期間曾於11日晚上與2名同班同學在校外吃飯，校方第一時間通知有共同上課的500多生不要到校，改採線上教學，經清查疫調後，剩下2門課110人不用到校。

這2名同班學生居家隔離，不過，其中1人昨天下午一度發燒到攝氏37.8度但肺部未發炎，收治於醫學中心負壓隔離病房，另一人無症狀，2人同時接受篩檢，第一次篩檢結果皆呈陰性，目前住院收治學生的身體狀況良好，預定今天就能出院。

(中時 )