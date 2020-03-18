大陸國家衛健委辦公廳日前印發《關於統籌做好新冠肺炎疫情防控全面有序開展預防接種工作的通知》，湖北以外地區要全面有序恢復正常的預防接種秩序，湖北省要在做好疫情防控的基礎上做好預防接種相關工作。

國家衛健委表示，前期，部分地區根據新冠肺炎疫情防控需要，暫停或調整了當地預防接種工作安排。當前大陸新冠肺炎疫情防控呈現積極向好態勢，各級衛生健康部門要結合實際，綜合分析本地區疫苗針對傳染病防控形勢，統籌做好新冠肺炎疫情防控和預防接種工作。

通知要求，湖北以外地區要全面有序開展預防接種工作。各地疾控機構要指導預防接種門診創新服務方式，通過網路或電話開展預約接種，優先安排因疫情防控未及時接種的國家免疫規劃疫苗補種及其他疫苗後續劑次接種。接種門診要科學確定每日接種量，合理安排接種時段，盡可能減少接種前等待時間，避免接種後留觀人員聚集。

(旺報 )