澎湖全面防疫安內也攘外，連日卻接連驚爆內鬨，縣府嗆聲馬公市公所辦清明法會要開罰，西嶼鄉公所放話拒絕隔離病房進駐，還有民眾抗議從疫區返鄉鄉親要在台隔離14天才准入境，澎湖人心惶惶。

防疫工作過與不及都惹爭議，縣府力拚零病例、零缺口，未雨綢繆超前布署，率先全國啟動紅外先體溫測量儀控管所有機場及港口入境民眾，獲得熱烈肯定好評。

為避免群眾感染，澎湖花火節、燈光節等全都延期，就連即將到來的清明節聯合法會，縣府及湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉都取消，唯獨馬公市公所仍將如期舉行。

防疫會議上縣長賴峰偉震怒撂狠話將依傳染疾病防治法開罰，隨即馬公市長葉竹林公開澄清，將從善如流取消清明法會，造成鄉親不便敬請見諒。

日前西嶼鄉一旅館業者主動示意無償提供48間套房充當隔離病房，縣府樂得撿到寶，詎料隔天西嶼鄉公所嚴正痛批拒絕隔離病房進駐，縣府忙消毒緊急喊卡，最後定案優先使用勞工育樂中心當作檢疫隔離收容所。

同時又有一名70多歲老翁於12月前往大陸長沙訪友迄今才返國，顯府即時掌握行蹤，人一下飛機立即帶往檢疫報到站檢查，幸無發燒、咳嗽等症狀，當場提供關懷包並告知相關規定須居家隔離14天不得外出。

縣府派遣防疫專車將老翁護送回家，但消息傳開地方人心惶惶，網友熱烈討論從疫區回來應該更高規格審視，嚴禁搭乘飛機、船等大眾運輸工具，建請縣府陳情中央容留在台灣本島隔離14天後再回澎湖。

(中時 )