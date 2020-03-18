今年綠色債券的發行由國內銀行率先開跑，兆豐國際商業銀行於3月11日完成發行3年期，票面利率0.6％，發行金額為新台幣10億元之綠色債券，所募資金主要用於太陽能、風力發電、電動車、廢棄物處理利用，以及污水下水道系統興建等綠色投資計畫放款，符合「再生能源及能源科技發展」、「溫室氣體減量」、「污染防治與控制」及 「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等類別。截至109年3月17日止，國內綠色債券流通在外共計36檔，合計發行餘額為新台幣1,034.22億元。

另東方匯理銀行台北分行、第一商業銀行及玉山銀行亦分別於1月20日、3月6日及3月11日取得綠色債券資格認可，皆預計於3月底前完成發行及上櫃，第1季合計將有4檔，新台幣70億元的新綠債發行。在配合政府能源結構轉型之目標，以及因應國內離岸風電開發之資金需求下，今年除本國銀行及外國銀行在台分行外，國營事業及外國離岸風電開發商也將有機會持續發行綠色債券。

(工商 )