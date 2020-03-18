經濟部16日起開始接受新冠肺炎影響取得紓困及振興所需資金，經濟部長沈榮津18日在立法院經濟委員會受訪表示，經過一天的申請，總共有41件共51.3億元的資金需要展延，企業需求相當急。

據了解，經濟部為協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響事業取得紓困及振興所需資金，16日開始受理影響事業可開始向金融機構申請貸款及利息補貼，申請期限在3月16日起至9月15日止，約半年的時間。

面對業者提出速度快，經濟部是否有出乎意料的感覺，沈榮津說，「不會拉、心理上都有準備」，因為這次疫情影響範圍比較大，有必要就要採取「以緩濟急」。

沈榮津指出，首要呼籲銀行不要抽銀根及舊貸款展延，第二是都能借的到、第三多借一點，第四利息少一點，第五速度快一點，這是工商企業界的期待，要有同理心共同撐過去。沈榮津說，去年工具機受到貿易戰影響重傷，經濟部提出相關救援之後，就已經撐過去，「但未來半年非常重要」。

(工商 )