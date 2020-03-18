潤泰創新（9945）最近傳出台北市內湖捷運宅「潤泰京采」已全部完銷，緊接著另一個先建後售大案「潤泰敦峰」即將在今年正式登場銷售，為今年業績重頭戲；由於去年營收獲利飆高，市場預期，股利題材將可期。

潤泰新累計1～2月營收達25億4171萬5000元，和去年同期的22億4361萬元相較，增加2億9809萬，較去年同期攀升13.29％。

潤泰新董事會也決議，將訂於6月9日召開股東常會，擬進行董事改選。

(工商 )