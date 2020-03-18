「潤泰京采」捷運宅宣告完銷 去年獲利飆高 12:112020/03/18 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰創新（9945）最近傳出台北市內湖捷運宅「潤泰京采」已全部完銷，緊接著另一個先建後售大案「潤泰敦峰」即將在今年正式登場銷售，為今年業績重頭戲；由於去年營收獲利飆高，市場預期，股利題材將可期。 潤泰新累計1～2月營收達25億4171萬5000元，和去年同期的22億4361萬元相較，增加2億9809萬，較去年同期攀升13.29％。 潤泰新董事會也決議，將訂於6月9日召開股東常會，擬進行董事改選。 (工商 ) #潤泰新 #潤泰 #京采 #捷運宅 #完銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 超「疫」外！三重總銷9億元新案2.5個月完銷破紀錄 14:322020/03/17 財經 牆面倒塌危老宅資收場 變身美麗河岸宅2.5月完銷 15:072020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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