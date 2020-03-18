國際評級公司標普最新預計，受到新冠肺炎疫情影響，亞太區經濟將陷入衰退，並調低2020年中國經濟增長預測至2.9％。

香港信報報導，標普將2020年亞太區經濟增長預測調低至少於3％，並認為最少兩季經濟出現衰退。據中國近期經濟數據顯示，受到疫情沉重打擊，將中國經濟增長預測由4.8％調低至2.9％。

此外，標普又將日本2020年經濟增長預測由下跌0.4％，調低至下跌1.2％；印度則由預測增長5.7％，調低至5.2％。標普擔心如果美元持續強勢，印度、印尼與菲律賓，可能面臨資金外流。

(工商 )