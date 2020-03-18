受疫情影響 標普調降陸2020年GDP增長預測至2.9％ 12:082020/03/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際評級公司標普最新預計，受到新冠肺炎疫情影響，亞太區經濟將陷入衰退，並調低2020年中國經濟增長預測至2.9％。 香港信報報導，標普將2020年亞太區經濟增長預測調低至少於3％，並認為最少兩季經濟出現衰退。據中國近期經濟數據顯示，受到疫情沉重打擊，將中國經濟增長預測由4.8％調低至2.9％。 此外，標普又將日本2020年經濟增長預測由下跌0.4％，調低至下跌1.2％；印度則由預測增長5.7％，調低至5.2％。標普擔心如果美元持續強勢，印度、印尼與菲律賓，可能面臨資金外流。 (工商 ) #標普 #調低 #經濟增長預測 #中國 #疫情影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響供應鏈 中部房價不墜 04:102020/03/14 財經焦點 疫情影響 陸前兩月商品房銷售額跌36％ 11:082020/03/16 財經 東京奧運》IOC召開電話會議 討論新冠肺炎疫情影響 14:512020/03/16 體育 受疫情影響 內衣業者轉攻電商市場 18:122020/03/16 消費 中職》疫情影響開季延兩次 洪一中：今年會很亂 19:232020/03/16 體育 疫情影響內需消費 茂生董座憂：今年豬價恐怕不太好 00:332020/03/17 財經 名家觀點／武漢肺炎疫情影響大陸出口展望 04:092020/03/17 焦點新聞 疫情影響 大陸航空公司將減少國際航班 08:542020/03/17 財經 NBA》疫情影響無限期停賽 國際球員無法離美 12:192020/03/17 體育 疫情影響 瑞銀：2020年陸銀行業最糟可能出現5兆元壞帳 13:062020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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