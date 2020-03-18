美中貿易戰震撼全球經濟，擾亂科技及傳產業布局，又加上新冠肺炎疫情已變成全球性流行，許多科技製造業高度依賴中國生產，正面臨原物料無法出貨、產業線停擺，為了分散市場風險，部分台商評估把高端製造遷回台灣。根據經濟部統計「歡迎台商回台投資行動方案」資料顯示，累計173家台商通過審查，超過7,188億元，各科技大廠已陸續轉移生產地，重新布局。而因應此波新冠肺炎影響，醫療器材產業發展將被看好，已有多家生技大廠回台灣布局。

生技大廠將會是未來值得注意的議題，自2019年1月「歡迎台商回台投資行動方案」開始實施以來，陸續已有部分生技大廠把生產線遷回台灣，受美中貿易戰關稅問題，包括隱形眼鏡大廠、保養品大廠、醫療器材大廠等，當中又以隱形眼鏡大廠晶碩光學投資金額最多，投資75億元購入桃園大溪廠房，將打造總部及生產基地。同時由於新冠肺炎造成全球大流行，帶動口罩、抗菌用品、手術醫藥品等需求增溫，未來生技醫療產業需求將穩定增長，台商為了分散風險，回流力道可望成長。

信義全球資產王維宏經理表示，台商回台設廠、擴充生產線以科技業占最大宗，占比7成，再來則是傳產及生技產業，投資地點以桃園及台中最熱門，主要是因為兩地具備雙港優勢；近年台南因為推動產業園區計畫，再加上土地取得成本相較低，也成為台商回流選擇投資熱點。而受中美貿易戰及新冠肺炎影響，台商開始「分散製造」及「分散市場」，若外銷到美國的產品將回台灣生產，避免加徵關稅；而外銷到日本、韓國或東南亞、歐洲等其他國家的產品，受到此次新冠肺炎影響，MIT製造的遠比MIC製造的來的好。

王維宏說，新冠肺炎疫情未見趨緩，衝擊全球經濟，生產線受中國復工狀況不如預期的影響，許多大廠恐面臨原物料無法順利出貨，恐會遇到資金週轉的問題，急需大筆資金之際，開始賣不動產，而握有大筆資金的企業或許會出手購地。此次台灣防疫措施讓全世界刮目相看，而台灣具有民主自由體制的優勢及資訊透明，未來國際企業更會看準台灣加碼投資，預計疫情緩解後，商用不動產交易可望持續增長。

(時報資訊)