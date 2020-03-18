高雄市2線2星張姓警務員未依規定事先報備就前往香港、澳門，被市警局查出張在22個月內就出遊港澳達33次，其中有5次各請半天公假，疑涉偽造文書罪嫌，將依法函送地檢署偵辦。檢方今偵結後予以不起訴處分，張員可能會順利逃過被免職的命運。

高市警局2019年5月進行「勵德專案」清查時，發現市刑大張姓警務員在刑大 與前單位六龜分局服務期間，從2017年3月27日到2019年3月14日，總計有 33次未經報備核准逕自出國，逐一核對出國時間，在六龜分局服務時 有25次，另在市刑大期間則有8次。

高市警局去年5月調查，未發現張出國期間有無不當接觸或不法行為，但此行為嚴重影響警譽，決祭出2大過，逕予免職重懲。

為了這件案例，警政署當時也強調，為杜絕員警虛偽請假擅自出國情事再次發生，支持 高市警局的決定，並要求盡速從嚴究查相關主管及考核監督不周人員的行政責任。同時，全面要求各機關清查高風險者，立即斷然處理。

由於張員請公假的事由包括去督察室接受約談或 去交通大隊送酒測器等，市警局因此依偽造文書罪函送法辦。

市警局當時表示，依《警察機關辦理員警赴大陸地區作業規定》，警方出國前應先提出申請獲准才可，但張未依規定報備就擅自赴港澳，此舉已嚴重影響警譽，將報請張記2大過逕予免職，追究相關幹部人員考 監責任。不過，這還要經保訓會等單位核可，才能正式確認張是否免職。如今張員獲不起訴處分，應該順利保住飯碗。

(中時電子報)