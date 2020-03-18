留學生爆逃難潮 母嘆女兒像難民。

新冠肺炎全球大流行，許多國家接續封城、甚至封國，留學生爆逃離潮，桃園市議員舒翠玲身為英國留學生家長，擔憂不已，直言留學生是「沒有資源的難民」，像劍橋大學就把學生趕出宿舍，孩子騎單車戴口罩還被潑水辱罵，超市也買不到吐司、衛生紙，感嘆英國佛系防疫讓學生陷入多重壓力，呼籲中央主導協調國籍航空加開班次，帶孩子安全返家。

「機票再貴也甘願！」舒翠玲的女兒正在英國伯明罕城市大學攻讀碩士，面對疫情全球蔓延，尤其歐洲幾乎失守，亞洲學生都在急著買機票，她特別赴航空公司找機位，強調自己只是改票而已，仍要到27日才有位置，且改票費用是以往4倍，花了1萬2千多元才買到，「但有更多人根本買不到機票！」

舒翠玲說，孩子們真的很可憐，戴口罩上街頭就被歧視或辱罵，像是女兒的同學在伯明罕騎單車戴口罩，就被黑人潑水辱罵，「有口罩都不敢戴！」留學生無親無故，就像是沒有資源的難民，想知道問題都不知道該從何處了解才能獲得最新資訊，且物資缺乏，超市已經買不到雞蛋、吐司和衛生紙，更遑論酒精、乾洗手、口罩、消毒紙巾等防疫物資。

「真的希望增加班次！」舒翠玲感嘆英國採「佛系防疫」，英國首相說得新冠肺炎待在家不要出來，孩子生病還不能看醫生怎麼辦，呼籲中央協調航空公司加開班機，把想要回來的孩子帶回來。

舒翠玲也提到，學生絕大部分都是住學生宿舍，空間小、8至10人共用廚房，若發生大規模傳染，宿舍會是很大問題，太多人聚集，「這也是劍橋大學臨時宣布要把所有學生移出宿舍的主因！」直言英國教育部對學校停課與否沒有一致性決定，伯明罕大學停課、但伯明罕城市大學沒有停課，孩子跟家長都忐忑不安，擔憂沒停課離境回台學業會泡湯，內外煎熬，在學業、疫情、返國等三重壓力下，真的希望政府幫忙無助的留學生。

(中時 )