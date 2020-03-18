0206南台大地震台南市永康區維冠大樓倒塌造成115人死亡，但負責該大樓設計監造的建築師鄭進貴入監服刑後，竟然至今建築師執照都沒有撤銷，同時在入監前半個月還審查其他建築師的裝修工程，台南市長黃偉哲18日指出，今天就會開會決定撤銷建築師執照，同時也會追究相關人員的疏失責任。

據了解，鄭進貴被法院依業務過失致死罪判刑5年確定，去年3月入監服刑。市府工務局原訂3月中旬召開台南市建築師懲戒委員會，審查鄭進貴懲戒案，一旦懲戒確立，將依《建築師法》報請中央主管機關撤銷或廢止建築師證書。

黃偉哲認為，既然鄭進貴已經被判入監服刑，依法就得撤銷建築師執照，市府當然也應馬上撤銷；至於沒有馬上撤銷的原因是什麼？是公務員消極不作為還是有包庇行為？將進行內部調查。

黃偉哲還強調，今天市府就會開會撤銷鄭進貴的建築師執照，同時去年已經接到中央公文，為何至今都沒有作為？相關人員的議處及責任也會追究。

(中時 )