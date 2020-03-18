高雄市政府新住民事務專案辦公室18日正式揭牌，市長韓國瑜致詞表示，整合各局處資源推動新住民服務，一步步落實對新住民照顧，同時，現階段正值全台防疫，像是中央今早宣布將採嚴格境防，外籍暫緩入境，國人入境要居家檢疫14天，這樣資訊也要讓新住民知道，雙方互通訊息，達到聯合區防。

韓國瑜指出，高市婚姻移民人數6萬3333人，在高雄持有效居留證外僑6萬7845人，加總共達13多萬人，僑外投資高雄也有1030家，估算移居高雄的外籍人士與其家庭人數破20萬人；移民不論什麼原因落腳高雄，總會面臨生活適應、子女教育教養、生涯發展及就業創業等需要解決問題。

韓說，新住民事務專案辦公室就是推動新住民服務，協助解決面臨到的事務，才能讓他們在高雄安居樂業，並連結全世界。全國第一位新住民立委林麗蟬日前加入高市府，擔任高雄市新住民事務辦公室執行長，來自柬埔寨的林麗蟬扮演市府與新移民間的溝通橋梁，將落實韓市長照顧新住民政見。

(中時 )