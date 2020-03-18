台電公司「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，計畫從雲林縣口湖鄉設置16萬1000伏特電纜通往澎湖，目前僅剩口湖鄉1.2公里未完成，18日台電在口湖變電所前開挖，10餘名民眾到場抗議，要求做好環差分析、充分溝通，台電則強調工程技術成熟且安全，會持續與居民溝通。

台電公司「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，口湖地區居民認為電纜經過住宅區及學校周邊，危及居民與學童健康，屢次抗爭要求台電變更電纜路線，至今雙方仍無共識，18日台電進行口湖鄉文明路約82公尺的明挖工程，引來10餘名民眾到場抗議。

抗議民眾表示，雖然台電變更施工法改為推管工法，降低民眾對電磁波的疑慮，但大家仍質疑台電執意電纜路線經過口湖變電所，就是要為日後擴建變電所做準備，要求台電遷移變電所，避免鄰近的口湖國中、口湖國小學生與附近居民受害。

蕭姓民眾說，台電的推管工法需挖至地下6至12公尺深，將影響道路旁的早期建築、地下室結構，卻沒有經過房屋結構技師鑑定；之前說會再舉行說明會也沒有下文，18日要施工也沒通知居民，偷偷摸摸的行徑令人無法接受。

台電指出，為方便彈性調度台灣、澎湖的電力，台電全力推動全長68公里的台澎電纜線路工程，目前只剩口湖鄉中正路700公尺與文明路500公尺路段，161KV電纜線已於全台布設約2500公里，工程技術成熟安全無虞，請地方鄉親放心。

(中時 )