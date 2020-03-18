北市議員王浩遭爆與人妻幽會、還喬官位，王浩18日出面反控爆料者是前北市社會局長陳雪慧報復，還傳內褲照給他。（王浩研究室提供／張穎齊台北傳真）

國民黨北市議員王浩遭周刊爆料，10天內6度幽會已婚的北市家暴防治中心主任陳淑娟，還為了幫陳淑娟喬北市社會局副局長一職，逼退社會局長陳雪慧。王浩18日出面駁斥，澄清他是與陳淑娟一起去1名失婚婦女的個案家協助，並反控對周刊爆料、報復他的人就是陳雪慧，還稱陳雪慧曾傳內褲照給他，直言「這人正常嗎？」陳雪慧駁斥「王浩以此打擊本人，掩飾關說，甚感遺憾。」

陳雪慧對此發出聲明表示，王浩所提3張照片，為本人公開於臉書分享的生活照，圖片下方皆有其他臉友閲讀及留言記錄；本人當日心情低落，故過度曝露個人家庭隱私，是生命中的傷口，王浩以此打擊本人，掩飾個人關説社會局副局長人事一案，甚感遺憾。

王浩出具他與陳雪慧的line截圖表示，惡意指控他的就是市府離職首長（陳雪慧），用這樣的心情報復，他認為極端不合理，媒體這樣看圖說故事的風氣沒改進真悲哀，他推估陳雪慧應是去年10月喝酒時傳了內褲照給他，事後她又稱不記得，而自己是已婚男議員，她是已婚女首長，這是什麼樣的心態？

王浩說，根據line對話，陳雪慧自稱脾氣很糟，幻想有很好的老公，且曾在車裡燒炭自殺、沒把社會局同仁帶好、跟老公離婚再婚等，還稱台北市長柯文哲是柯文哲、社會局是社會局，詆毀市府11樓的老男人對他的看法不要太信，並很擔心他，不過他則回覆「我對柯就事論事，問政中不會有喜好，我當選跟11樓也無關！」

「是她自己要帶各科長來跟我報告預算！」王浩說，他沒像周刊寫得那樣主動把社會局的人都叫過來罵，如今他分不清，陳雪慧為何要傳內褲照、又說要自殺再婚、又要他別信11樓老男人、又感謝他協助她推動政務，一個局長重點就是要好好做事，甚至陳雪慧剛離職時，他人在國外、也不知道。

至於與陳淑娟相會，王浩說，是因幫1名中年離婚的個案婦女，所以去個案家，處理贍養費、監護權等，但他自覺無能為力，所以請陳淑娟一起去，個案才好不容易平復，然而他離開後會「向左走」，只是要去停車場牽車，然後依照做人的基本道理就順便接送陳淑娟，開窗也是因個案的家太臭。

對於喬副局長一事，王浩駁斥，他當議員只能嚴責市政，市府要做不做都無法影響，遑論人事問題，「柯市府會讓議員這樣做嗎？」一個離職的首長走了就不要帶走一片雲彩，有啥好報仇，傳這種照片讓他很害怕，到離婚婦女家他也很怕，結果不幸被媒體打中槍，17日下午他才剛被社會局代理局長蔡炳坤找，然後又有新局長來報到，晚上就有周刊媒體打給他，「我哪有干涉，是他們的人事在煩我！」

陳淑娟澄清，是有個案向王浩求助，所以王請她去評估，他們是個別去，因不是在體制內作協助，因此沒列成個案，她都利用午休跟傍晚去看個案，沒跟王約好一起去，而是結束要離開時，她覺得自己可搭捷運，但王浩覺得他們又沒什麼、幹嘛怕，故她雖拒絕幾次，但後來有上王浩的順風車被送回家。

陳淑娟說，今年2月到最近比較密集，一周去個案家2、3次，沒報加班，因為只是短暫過渡期就處理掉，故有空她就去；至於喬社會局副局長位置，她參加2次遴選，但都沒被通知有上，第3次就沒參加，也絕無透過王浩或任何人喬，甚至她也覺得某區長滿適合，但好像都沒人錄取；自己的老公也知道她有跟議員去輔導個案，老公也提醒要小心關於人事問題。

(中時 )