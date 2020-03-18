中國宏觀經濟研究院研究員林兆木18日撰文稱，新冠肺炎疫情對大陸經濟的衝擊主要在2020年第一季，第二季還會有後續影響，但經濟會逐漸回歸正常發展軌道。目前重點在降成本、補短板上擴大力度。要落實大規模減稅降費政策，研究推出新的階段性、有針對性的減輕企業負擔措施。

林兆木18日在大陸官媒人民日報刊登署名文章指出，要擴大大陸有效需求。擴大財政、貨幣政策逆周期調節力度。全面強化穩就業措施。把被抑制的、被凍結的消費釋放出來，把在防疫中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費與服務消費得到回補。

此外，加快在建、新開工項目與新型基礎設施項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障，用好中央預算內投資、專項債券資金與政策性金融，優化投向結構，注重調動民間投資積極性，發揮好有效投資對穩增長與優化結構的關鍵作用。

文章強調，增強微觀主體活力，對於抵消疫情衝擊、穩就業、穩增長至關重要。擴大對民營經濟、勞動密集型行業與中小微企業的支持力度，充分發揮企業家積極性、主動性、創造性，激發其創業創新活力，克服疫情帶來的暫時困難。提升產業鏈水準。

文章指出，以應對疫情衝擊為契機，強化科技創新，大力培育新動能，推動傳統產業改造優化升級，積極發展智慧製造、無人配送、線上消費、醫療健康等新興產業，推動生物醫藥、醫療設備、5G網路、工業互聯網等加快發展，提升大陸在全球產業鏈、價值鏈中的地位。

(工商 )