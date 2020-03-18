國內在過去的三天內，一連新增24例境外移入確診個案，讓許多民眾開始對於搭飛機這個行為，都變得很戒慎恐懼。有空服員透過臉書專頁，分享她在機艙內看到的各式防疫奇觀，像是有人會穿雨衣、戴手套、頭戴浴帽等；還有人因為在高空中戴口罩，呼吸不順暢，缺氧倒在洗手間門前。

空服員Robby Cheng在《台灣人在英國社團》臉書專頁，分享她近期服勤於英國、台北來回班機時，在機艙內看到的防疫奇景。她發文提到，不管是去程還是回程，都有零星旅客頭戴浴帽、身穿雨衣、手戴手套、戴N95口罩防疫。

先前有陸籍一家人從美國經台灣轉機要回深圳，全身用傘跟透明塑膠布包住防疫。（圖／翻攝自YouTube）

Robby Cheng提到，搭機過程中，其實機艙裡很熱，有時候會看到有人搭機包緊緊防疫，結果頭冒蒸氣，額頭頻頻流汗；且如果是從倫敦飛台北，應該會受不了氣溫變化太大，「長程線偶爾會遇到旅客，去上個洗手間就突然昏倒在洗手間門前，加上現在戴口罩，更容易缺氧。」RobbyCheng提醒大眾，機上若想防疫，要注意8大注意事項：

1、機上建議使用自己的外套來保暖，如果要使用機內毛毯，建議不要將毛毯蓋住自己口鼻，因為有些旅客真的會把毛毯蓋住整顆頭，基於衛生真的不建議。

2、機上有提供6個月以下的嬰兒床，但因為是公用的，建議帶自己的衣物來舖床，保護寶寶的衛生。

3、機上的觸碰式影視系統，手如有觸碰螢幕，建議不要再碰到自己的眼口鼻，或是你可以勤洗手，如有酒精棉片先擦拭螢幕最好。

4、有些長程線旅客真的會為了防疫不吃飛機餐，這些人起飛前記得先把肚子填飽。

5、有些旅客會自帶保溫瓶裝水，但保溫瓶開口處可能會有客人的口腔分泌物，由於機組員都是幫不同人裝水，建議旅客上機前在機門口自動販賣機先買一瓶礦泉水。

6、有些旅客上洗手間會把用過的衛生紙塞在馬桶座墊紙孔，造成下一位旅客無法使用，為了下一位旅客的衛生，請將使用過的擦手衛生紙，放入正確垃圾桶位置；機上的捲筒衛生紙是能直接丟入馬桶的，請勿丟入垃圾桶。

7、搭機使用過的手套及口罩，請不要直接丟在座椅上，為了下一位旅客搭機的衛生，請放入嘔吐袋或自行帶下機丟棄。

8、下機後，排隊等待居家檢疫通道或繳交健康申明通道會大排長龍，人與人之間會非常近，請各位要有長時間等待的心理準備，以及正確戴口罩保護自己。

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(中時電子報)