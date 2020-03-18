李英宏27日將推出睽違4年的新專輯《水哥2020》，新作記載及陳述了他從出道前至今的生活日常包括工作、家庭、愛情甚至是自身人性部分，堪稱是「水哥養成記」全紀錄。此外，還特別找來陶瓷黏土雕刻家合作，從封面到內頁都沒有任何一張李英宏露臉的照片，反而以「奶頭檳榔樹」、「陽具湯匙」等藝術作品照穿插其中，展現出他特有的情色幽默。

李英宏新專輯不露臉，改由陶瓷黏土照露出代打。（圖／顏社提供）

李英宏說：「性及情慾是很自然也很人性的東西，也是我人生中很重要的課題之一。」這次專輯中收錄了與人類原始慾望「性」話題相關的歌曲，像是〈我想和你瞎〉中描述的性衝動、出去瞎趴把妹妹；又諸如〈愛我就給我〉如此直接又大膽的情慾告白之歌，林林總總都顯示了李英宏除了帥氣外表外，對於人性本色這塊不但不避諱去談，反而能藉由音樂去幽默呈現出自己個性的一部分。

私底下是個講黃色笑話的高手，還被朋友虧說是「黃色笑話百科全書」，李英宏也笑說：「愛講黃色笑話是因為有機會藉由幽默話語件，皆展現人類最原始的慾望及隱喻本性有色的層面，如果有適合的場合跟朋友一起說說黃色笑話我會覺得很有趣。」 而這次《水哥2020》專輯視覺問李英宏自認有幾分色？他笑說：「我承認自己的黃色指數高達10分！因為『十』色性也，哈哈！」

為了新專輯，李英宏更以最潮最IN的「栗子頭」造型現身，但其實這顆帥氣的「栗子頭」可說是因禍得福搶救的成果，「這次在發片前因為一時手滑跑到家庭理容院剪掉自己的招牌長髮，因為我近視很重得摘下眼鏡剪髮，原本想說只是想修一下，不料再度戴上眼鏡後看到鏡子中的自己瞬間傻眼，以為要就此退出演藝圈。」新專輯預購贈品也特別挑選「一把扁梳」要給歌迷朋友，十分符合水哥隨時隨地要美要帥的性格。

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(中時電子報)