大陸國務院聯防聯控機制在17日召開的新聞發布會上，中國工程院院士王軍志發布一項重要進展稱：大陸新冠病毒的疫苗科研團隊已開始招募受試者。王軍志表示：「大陸目前已有疫苗研發進展較快的單位，同時向國家藥監局遞交臨床試驗申請的材料，並且已展開臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。目前等待國家藥監局按照有關法規批准後，就會開始臨床試驗。」

王軍志表示：「應該說，大陸新冠疫苗研發的進度，在目前總體上位在國際先進行列，不會慢於國外。」

王志軍說，疫情初期大陸就成立科研攻關組，以最少的時間將疫苗研發工作納入到五大攻關方向，並予以定向優先支持。按照滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗等5條技術方向，並遴選8個團隊全力進行疫苗研發。

預計在4月底，能完成流感病毒載體疫苗的臨床前研究。

(中時 )