四月兒童節、模範兒童頒獎等活動喊停，由市長盧秀燕與校長園拍攝影片宣導防疫，也向得獎學生恭喜。（盧金足攝）

台中市府因應新冠肺炎疫情，四月兒童節、模範兒童頒獎等活動喊停，由市長盧秀燕與校長園拍攝影片宣導防疫，也向得獎學生恭喜， 遭質疑「防疫漏洞」，對此，新聞局長黃國瑋18日受訪時表示，拍攝影片之前，已對出席者量體溫、雙手消毒，在戶外空曠，空氣流動的空間進行拍攝，請外界無須擔心，市府會持續努力加強防疫。

台中市教育局與校長、市長盧秀燕等人，日前在市政公園拍攝影片，為今年取消的兒童節活動，改以與校長一起拍影片，宣導防疫，也為今年特殊的兒童節，以影片獻上祝福，民進黨議員江肇國憂心成為「防疫漏洞」，防疫期間不宜有群聚活動。

黃國瑋今日上午在陪同盧秀燕出席台中市老人社區關懷據點防疫作為再升級活動會後受訪表示，基於疫情考量，所以教育局四月傳統上都會舉行的兒童節活動，包括頒發模範學童頒獎等活動一併取消，所以有些學校建議，是不是透過市長與校長一起拍攝恭喜得獎學生的影片，影片融合防疫宣導的知識傳遞。

對議員質疑防疫問題，他說，拍攝影片之前，都先進行量體溫與雙手消毒作業，由於地點是在空曠的市政公園，空氣流通，拍攝影片過程，不只地點在空曠的區域，每個人也都拉開間隔感謝外界關切，市府加強防疫不鬆懈。

黃國瑋強調，台中市防疫超前部署，包含從開學時就全面要求學生進入校園要量測體溫，發送愛心口罩、視察營養午餐，近期也宣布禁止師生出國。

對於防疫期間，再出動校長來拍攝影片，是否會造成外界觀感不佳？黃國瑋表示，謝謝外界的提醒，針對四月份所有兒童節的活動，因疫情緣故取消頒獎活動，擔心學生可能會失落，所以透過拍攝宣導影片的過程，提供防疫知識，也恭喜得獎學生。

(中時 )