漫畫「用九柑仔店」原稿展從18日起在海大展出。（海大提供／吳康瑋基隆傳真）

漫畫「用九柑仔店」原稿展從18日起在海大展出。（海大提供／吳康瑋基隆傳真）

漫畫「用九柑仔店」原稿展從18日起在海大展出。（海大提供／吳康瑋基隆傳真）

海大把漫畫搬進圖書館！鄉土風偶像劇「用九柑仔店」是由本土漫畫所改編，在播出後也引起廣大鄉民討論，海洋大學於18日起舉辦「用九柑仔店漫畫原稿展」，並邀請原著漫畫家阮光民帶來18幅漫畫原稿於圖書館一樓展示空間展出，藉本土漫畫讓年輕一輩認識昔日人與人親近相處的和樂年代。

海大指出，曾經榮獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」等獎項的阮光民，他的作品深具人文色彩，擅長捕捉台灣庶民生活和人與人之間的溫情義理，藉著樸實無華的畫風，試圖尋找台灣值得代代相傳的生存價值，而「用九柑仔店」是他繼「東華春理髮廳」後第2部改編成偶像劇的作品，受到觀眾的喜愛。

海大表示，片中主角阮光民從雲林出生，從小在阿公的柑仔店長大，「用九柑仔店」就是他以家鄉阿公開的柑仔店為原型創作的漫畫，藉由返鄉青年經營傳統柑仔店的故事，展現台灣社會面臨的隔代教養等問題，同時帶領大家回到過去，感受昔日柑仔店充滿人與人互動關係的營業模式，雖然沒有24小時的便利，但卻有永久的暖心。

海大指出，原稿展將從18日起到4月28日在海大圖書館一樓展示空間展出，並在19日下午3點舉辦阮光民見面會，讓觀眾近距離欣賞阮光民精湛的插畫技巧、細膩的風格與畫中豐富的情節，引領讀者感受插畫的感動與魅力。

(中時 )