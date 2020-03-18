109年大學甄選入學繁星推薦18日放榜，嘉義女中質量再創佳績，共有27人錄取，4人通過第八學群（醫學系、牙醫學系）第一階段，嘉女表示，每年約300多名學生申請，辦理約200場次模擬面試，從校長到職員、家長都動員，打團體戰以期學生成功摘星。

嘉女表示，4名通過第八學群醫學系、牙醫學系的學生，即將參加中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中山醫學大學醫學系、臺北醫學大學牙醫學系的第二階段面試。

寒假期間學校輔導室已啟動PBL課程營隊，開學後也積極推動學生邏輯思辯、表達力及PBL討論法演練，並邀請鄰近學校協志高中、協同高中、後壁高中、麥寮高中學生共同參與，目前已演練近30場次，同時跨區域與台中一中合作，將前往台中進行兩校學生相互演練學習。

嘉女表示，申請入學是學生升學的重要管道，除利用電子平台系統協助學生進行志願選填模擬外，更規畫各式推甄面試教戰講座，4月初邀請師長、家長、專家進行校內大規模模擬面試，每年高達近200場次。

(中時 )