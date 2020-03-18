何承訓建議在戶外從事45至90分鐘全身性運動。（何承訓提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中正大學運動競技系助理教授何承訓提醒應避開馬拉松、單車環島等長時間高強度運動，避免運動過度產生「免疫空窗」，讓免疫功能短暫失靈，他建議至少每週2天以上在陽光充沛的戶外場地，進行45至90分鐘中強度運動，補充體內維生素D含量，既提高免疫力，也增加血管彈性。

「從事長期高強度運動或單次長時間高強度運動，容易造成唾液中的免疫球蛋白及抗菌蛋白減少，免疫功能受到抑制。」何承訓表示，呼吸道黏膜組織是人體對抗呼吸道病原菌感染的第一道重要防線，黏液可避免病原菌附著，而提高呼吸道黏膜免疫功能，除多喝水、均衡營養和充足睡眠，規律的適度運動也不可少。

何承訓指出，單次長時間高強度運動會短暫損害免疫細胞的功能，使免疫功能下降，造成免疫空窗期。「主要避免過長時間的耐力性運動，或沒有充分休息的密集性運動訓練。」何承訓說，超級馬拉松競賽、鐵人三項、一日雙塔、單車環島或密集運動訓練，在結束後數星期內反而會增加100至500％的上呼吸道感染機率。

「建議在戶外從事45至90分鐘全身性運動，像是慢跑、騎車或網球、籃球、排球等球類運動，讓自己運動時的心跳率可以達60至70 ％的最大心跳率。」何承訓也表示，運動後24至72小時內應保持充足睡眠，及適當補充維生素C、鋅錠、維生素D或益生菌，可以補強短暫損害的免疫細胞功能。

(中時 )