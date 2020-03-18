新冠肺炎疫情台灣逐漸升溫，今傳出新北某私立大學生赴日本旅遊後返台，卻沒進行自主管理，且向周遭友人隱瞞旅遊史。對此，經詢問校方由秘書長回應，「確實有一位同學赴日旅遊，但校方在事情傳開後，已請系上緊急調查了解，聯繫到該生，並要求其在家進行自主管理、勿到校上課，和進行後續密切追蹤」。

某私立大學臉書粉專，17日深夜爆料傳出，該校財經相關系所某男研究生，與友人(非該校學生)3月9號赴日本旅遊，當周13號回來「沒有自主管理，且向友人隱瞞旅遊史」。事情傳開，引起校內師生一陣恐慌。

經記者致電詢問校方，校秘書長回應稱，請系所了解後，確實有一位男研究生，赴日本旅遊，校方已在今天請系所緊急協助處理，因該生赴日時，日本並未成為紅色出入境警示，係3月17日才由中央疫情指揮中心提升為第三級「警告(Warning)：非必要勿前往」。

校方強調，目前已連絡上該名學生，了解他「沒有接觸可疑症狀人士，現在也未出現任何症狀」。「已要求他勿到校，儘量不要外出、並自主健康管理」。

學校也備有體溫計提供早晚量測，有狀況將請學生聯絡教官或校安中心，學生同意並配合學校政策。校方會對該生後續情況，做進一步追蹤和防範，請師生勿過度擔憂。

(中時電子報)