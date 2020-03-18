里長出面說明

新冠肺炎在歐洲大爆發，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳揪團遊歐，引來外界撻伐。昨返台她哽咽表示：「真的不知道做錯了什麼」、「政府並沒有規定不能出國」，資深主播張雅琴直言：「她說她不知道做錯什麼，才是最大問題！」。

林綺芳里長本月10日帶里民前往西班牙旅遊，昨（17日）下午返台。她在機場接受媒體採訪，除鞠躬道歉，也哽咽澄清自己並非為了1萬4千元的檢疫補助才出國，出門時並不知道這件事，也強調不會去領取補助金。

林綺芳對於這時間點出國感到很抱歉，但她也坦言，「我真的不知道我做錯了什麼」，自己受到網路霸凌，家人也遭受恐嚇，甚至有人叫他們去死，讓她覺得非常對不起家人。

對於林綺芳稱「不知做錯什麼」，資深主播張雅琴在節目中直指這「才是最大問題」。張雅琴更說「今天這個里長不能都說是網路霸凌，人家沒事為什麼不霸凌別人，為什麼要霸凌妳？是不是妳做錯什麼？」。

(中時電子報)