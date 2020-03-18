歐系外資表示，儘管新型冠狀病毒肆虐全球，但聯詠(3034)在電視業務佔比看增，以及TDDI(整合驅動暨觸控IC)領導地位更加穩健下，2020年營運仍可偏樂觀看待給予目標價260元、優於大盤評等。

歐系外資表示，在新型冠狀病毒疫情發酵下，預計聯詠電視業務銷售將有所增長，但智慧手機的動能恐減弱，惟聯詠仍然對第一季的營收、盈利狀況保持樂觀，將會達到先前的預期，聯詠也預計，2020年OLED DDI和監控產品的銷售將更快速增長，同時也將更確立在高端FHD和更高刷新率TDDI中的市場領先地位。

歐系外資表示，儘管新型冠狀病毒的爆發並推遲了使得大陸在農曆年後延遲復工，但由於電視需求更具彈性，剛好可以抵銷在智慧型手機產品得消退，預計聯詠第一季營收落在158.68億元，年增長2%、季增長2%，特別是隨著面板客戶看到更好的銷售率和供應鏈中較低的庫存水平，預計首季電視銷售將延續去年第四季的動能，聯詠也認為，TDDI訂單受大陸疫情爆發的影響不大，且OLED DDI的增長趨勢仍繼續，首季毛利率和營業利用率應該也符合財報預期，預計分別落在31~33%和14~16%。

歐系外資表示，聯詠TDDI的目標是在2020年保持穩定市佔率，將力拚維持40%的市佔率，且在FHD TDDI上，聯詠在市場的領導地位也持續增強，且觸控IC龍頭新思(Synaptics)去年宣布以1.2億美金出售亞洲行動LCD、TDDI業務予北京清芯華創投資管理公司，目前只看到敦泰也將從中受益，其餘仍看不到潛在的進入者，相比之下，因為高清TDDI的進入門檻較低，故恐將有更多的競爭者，但是，自去年第四季度以來，12吋晶圓產能吃緊，故整體價格已經穩定下來，且將維持到今年。

歐系外資指出，除TDDI外，聯詠還維持其2020年OLED DDI的目標，即上半年將超過2019年的出貨，整體出貨將逾2000萬套，即使當下疫情爆發，但聯詠主要的大陸智慧型手機客戶將下半年加速導入OLED DDI，故聯詠下半年OLED DDI也將優於上半年出貨量，未來聯詠目標是將打入更多樣化的客戶組合，包括其他全球頂級品牌。

歐系外資指出，聯詠電視產品銷售受到韓國面板工廠重組和客戶份額增長的支撐，聯詠在韓國面板製造商的大型驅動器IC市場份額在2019年有者低個位數佔比，而在台灣、大陸面板製造商中的份額更高，但聯詠預計2020年因韓國面板製造商內部戰略改變而尋求更高的外包份額，聯詠將可望從中獲得更大的份額，這將推動其銷售增長，在電視SoC(系統單晶片)方面，由於電視需求增加，以及頂級客戶打算在非大陸地區獲得市佔率，也是聯詠的機會。

至於監控業務方面，歐系外資認為，聯詠的影像監視業務已從第一季度開始回升，由於領先的大陸客戶決定向非美國半供應鏈發展，加上基期較低，預計今年將迎來強勁增長。

(時報資訊)