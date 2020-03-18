近來國際股市隨著疫情擴散震盪，國際金屬原料行情也震盪走低，不鏽鋼主要原料鎳價跌落至每公噸1.2萬美元之下，加上市場買氣平淡，市場預期4月上游不鏽鋼價恐有修正的壓力。

上周以來鎳價再度急跌，本周二，LME期鎳下跌155美元，成為每公噸11780美元。

上月LME鎳價在每公噸1.2萬美元以上，上游廠燁聯(9957)3月不鏽鋼盤價以平盤開出，另一大廠唐榮(2035)本月也以平盤開出，有撐盤的意味。

受到新冠肺炎疫情影響，LME鎳價自2月開始走低，不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內外銷盤價，雖LME鎳價續挫，業者認為再降價的意義不大，因此本月內外銷盤價均以平盤開出。

不過，目前國際鎳價持續回探低點，且市場買氣平淡，市場預期，上游廠燁聯及唐榮4月不易守住平盤價。

第一季鎳價震盪走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。第一季鎳價及不鏽鋼價比上季續跌，不鏽鋼業者彰源(2030)前2月營收比去年同期下滑逾2成。允強(2034)因2月出貨暢旺，前2月營收僅年減5.58%。

(時報資訊)