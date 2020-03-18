三星電子在周三召開的股東年會上表示，新冠狀病毒全球大流行將打擊今年的智慧手機與消費電子銷售表現，但來自數據中心的需求可望點燃記憶體晶片市場的復甦。

三星電子執行長金基南在年度股東大會上表示，新冠肺炎疫情與美中貿易戰將使三星電子的前景蒙上陰影。

三星行動與網路事業總裁高東真表示，全球智慧手機市場原先可望在今年重拾成長，但在疫情持續時間拉長的跡象下，智慧手機市場正在萎縮，不過5G智慧手機需求仍可望成長。

金基南表示，雖然智慧手機市場將萎縮，但在去年因供應過剩與美中貿易緊張情勢而受到重創後，今年晶片市場將看見需求成長。他並表示，他預期今年晶片廠將把重心放在製程升級上，而非擴大產能，這將限制晶片供應。

三星電子約一半的營業利益來自晶片事業的貢獻。

因受到新冠肺炎疫情衝擊，博通等其他晶片製造商不是下修、就是已撤銷營收預測，但三星電子表示，來自數據中心業者的投資需求，以及5G行動網路與汽車等領域的新商機，將驅動2020年的晶片銷售成長。

(時報資訊)