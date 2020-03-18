受隔夜美股強勁反彈激勵，周三日經225指數早盤收漲1.74%，為17,308.33點。東證一部指數漲2.67%，為1302.39點。

分析師表示，投資人看好日本央行為了謢盤，將更加積極買進ETF基金，為大盤帶來提振。

富士軟片控股（Fujifilm Holdings Corp）大漲14.74%，因中國官方宣布富士軟片的抗流感藥物Avigan已完成新冠狀病毒肺炎的臨床研究，並顯示很好的臨床療效，已建議盡快納入診療方案。

(時報資訊)