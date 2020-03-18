《日股》日經225指數晨收漲1.74％，富士軟片飆升14.74％ 12:162020/03/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受隔夜美股強勁反彈激勵，周三日經225指數早盤收漲1.74%，為17,308.33點。東證一部指數漲2.67%，為1302.39點。 分析師表示，投資人看好日本央行為了謢盤，將更加積極買進ETF基金，為大盤帶來提振。 富士軟片控股（Fujifilm Holdings Corp）大漲14.74%，因中國官方宣布富士軟片的抗流感藥物Avigan已完成新冠狀病毒肺炎的臨床研究，並顯示很好的臨床療效，已建議盡快納入診療方案。 (時報資訊) #指數 #富士軟片 #日經 #收漲 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股暴漲暴跌憂慮激升 日股早盤一度跌逾200點 08:572020/03/16 財經 《國際油價》美購買儲備原油消息，提振上周五國際原油反彈收漲 10:172020/03/16 財經 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《日股》憂疫情延燒，日經指數劇烈震盪 12:162020/03/17 財經 《日股》國家隊似進場護盤，東證一部指數大漲2.6％ 16:142020/03/17 財經 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… 18:252020/03/17 財經 《美股掃瞄》政府央行聯手救市，美股強勁反彈 08:352020/03/18 財經 台指期拚守9,400關卡 加權指數震盪加劇 10:502020/03/18 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 撒30兆後…美財長驚爆1句話 道瓊期又殺600點 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。