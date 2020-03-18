新冠肺炎肆虐全球，雖然疫情在美剛出現之際，美國總統川普一再強調疫情威脅很低、病毒很快被根除，甚至預言疫情4月就消失；但隨著疫情轉為嚴峻，至17日已有6118起確診案例、110死，且全美50州皆出現確診。不過川普此時卻改口稱，在世界衛生組織宣布大流行之前，他就知道這會是大流行。

據《國會山莊》報報導，當被問到是否同意自己對於新冠肺炎的發言是不是變得愈來愈保守不樂觀，對此川普白宮記者會上表示否認，並稱「從疫情爆發以來，他一向了解這很嚴重」，並在世界衛生組組織發布大流行之前，早已感覺到這會是大流行，「你只要看看其他國家就知道了」。

不過在美疫情出現之初，川普卻對媒體以及對手民主黨拿疫情做文章相當火大，稱這根本是民主黨的「陰謀」，9日在推特上嗆「假新聞媒體與他們的好朋友民主黨，竭盡所能在疫情上火上加油，根本與事實天差地遠」。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前曾報導指出，川普看到美股一度受疫情波擊暴跌大感失望，加上疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）警告疫情恐會更為嚴重並要民眾做好心理準備，川普認為自家官員大驚小怪，並在加州出現首起無旅遊史的確診案例後，仍宣稱病毒在美國很快就會被根除。

《華郵》並分析，正準備競選連任的川普為了避免選前政治風暴，不僅淡化加州案例的重要性，還經常以誤導民眾的方式嘗試抑制疫情及其潛在政治後果，顯示政府態度草率馬虎。

然而隨著疫情在美惡化，川普不得不在上周宣布進入全國緊急狀態，讓政府釋放數十億美元作為緊急援助，而在17日的疫情記者會上，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）力促共和黨籍參議員採取行動，通過總額達1兆美元（約30兆台幣）的經濟刺激配套措施，以防美國失業率受疫情衝擊而飆升到20%。

(中時電子報)