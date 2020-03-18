據歐聯網援引歐聯通訊社18日報導，義大利緊急民防部、新冠肺炎疫情新聞中心最新發佈的資訊顯示，截止18日零時，全國新冠肺炎確診病例已增至32277例，死亡2503人。

作為義大利疫情最嚴重地區之一的威尼托大區，官方通報資料顯示，威尼托大區目前確診病例2704例，死亡80人。該地區確診病例僅次於倫巴第大區和艾米利亞-羅馬涅大區。倫巴第大區確診病例16220例，死亡1640人；艾米利亞-羅馬涅大區確診病例3931例，死亡393人。

面對新冠肺炎疫情的持續惡化，威尼托大區主席紮亞(Luca Zaia)17日表示，威尼托大區將投入資金購買試劑盒，進行地毯式病毒篩查，包括無症狀和身體健康的所有人均須進行排查，絕不放過任何可能的病毒傳播源。

紮亞強調，進行地毯式病毒篩查目的在於追蹤無症狀的病毒感染者，並進行及時隔離。他希望通過地毯式篩查，來消除病毒傳播的所有隱患。

當地時間3月17日，也恰逢義大利統一159周年國慶日。受新冠肺炎疫情影響，羅馬當局被迫取消了國慶大型慶祝活動。

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(旺報 )