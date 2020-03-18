桃園中壢1個社區大樓管理員，17日凌晨發現有可疑男子出入，且大樓住戶反映聞到惡臭氣味，因而報警，警方當場查獲2名嫌犯正在搬運製造K他命，並於附近大樓內查獲製毒工廠，全案依違反《毒品危害防制》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署偵辦。

警方表示，17日凌晨接獲報案，員警立即到現場查看，發現2名可疑人士正在搬運桶子，身上還飄有異常氣味，警方上前盤查時，鄭姓男子（24歲）、袁姓男子（29歲）辯稱因近期新冠肺炎疫情蔓延，4大桶液體是防疫用的酒精，準備提供給親友使用。

不過經員警以毒品初篩劑檢測，發現桶內液體呈現K他命反應，2嫌百口莫辯，才坦承他們所搬運的是液態三級毒品K他命，總重47公斤。

警方接著進入嫌犯承租套房內查看，赫然發現該處為製毒工廠，共查獲2級毒品安非他命、2、3級毒品混和物，以及液態K他命等毒品，同時起出一批製毒用具和改造土耳其制式925手槍一把、子彈15顆。

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(中時電子報)