國立羅東高中繁星推薦有34名學生錄取各大學，學生徐安廷班上成績長期維持在第一名，錄取台灣大學工程科學及海洋工程學系，他坦言，他與其他高中生一樣會打球、玩手機遊戲紓壓，但考卷發下來後只要有寫錯，一定會訂正、搞懂，是他成績名列前茅的原因。

今年羅高繁星推薦錄取的34名學生，有19名是國立大學，另有3生將參加醫學系第2階段面試，錄取清華大學化學系的王之祐，是從國中起就下定要念化學系的目標，他說，化學是世界運行的基礎，化學系可真正了解那些反應是如何產生。

錄取台大工程科學及海洋工程學系的徐安廷，認為該系領域涵蓋光機電、造船，範圍相當廣泛，想在大學期間培養專長與確定志向。徐安廷在班上的成績都維持在第一名，他強調，上課時一定要認真、不熬夜，且生活作息要保持規律。

徐安廷表示，適時的紓壓相當要緊，學校的平時考、段考考卷發下來後，如果有答錯，他會訂正並且搞清楚對錯，對的就可以不用再看，而答錯的題目也不重蹈覆轍，透過有效率的讀書方法維持成績。

(中時 )